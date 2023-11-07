Руководство «Хезболлы» пригрозило Израилю усилением приграничных атак

Заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Кассем пригрозил Израилю усилением приграничных атак, если тот продолжит операцию в Газе. Об этом сообщает телеканал NBC News.

В минувший понедельник Израиль со стороны Ливана подвергся ракетному обстрелу, выпущенные «Хезболлой» снаряды проникли на территорию Израиля глубже, чем когда-либо со времен войны 2006 года. Таким образом группировка продемонстрировала свои дальнейшие намерения в случае продолжения операции Израиля в Газе.

«Хезболла» участвует ради снижения давления на Газу», — заявил заместитель командира группировки.

7 ноября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран и «Хезболла» понимают, что им дадут мощный ответ в случае вступления в палестино-израильский конфликт. Он также выразил надежду, что Иран и «Хезболла» не сделают «эту ошибку».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ракетного обстрела Израиля со стороны палестинской группировки ХАМАС и проникновения нескольких тысяч боевиков на территорию Израиля. В плен попали более двухсот заложников, много гражданских лиц погибло.

В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. Воздушные силы Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет нацбезопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива на территорию Газы.

Ранее в ООН заявили, что ситуация на юге Ливана выходит из-под контроля