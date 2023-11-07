Минздрав Палестины заявил о 10,5 тыс. погибших в секторе Газа

Минздрав Палестины сообщил, что после начала войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа были убиты 10 468 мирных жителей, передает ТАСС.

За сутки число жертв увеличилось более чем на 400 — 6 ноября оно составляло 10 022 человека. По данным ведомства, ранения получили свыше 27 тыс. человек.

Сообщается о 222 тыс. поврежденных зданиях и свыше 40 тыс. уничтоженных строений.

Также сообщается о 163 «мучениках» на территории сектора Газа и 371 убитом на территории Западного Берега Иордана.

До этого в Газе заявили о гибели более 50 человек в лагере беженцев после удара ЦАХАЛ.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.