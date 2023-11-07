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Нардеп Украины опроверг свои слова об отставке Залужного

Нардеп Украины Арьев опроверг свои слова о готовящейся отставке Залужного

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Gleb Garanich/Reuters

Нардеп Украины Владимир Арьев опроверг свои слова о готовящейся отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новую публикацию он разместил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), предварительно удалив предыдущую.

Перед этим он писал, что глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. По словам Юрьева, эту информацию опровергли в нескольких источниках.

До этого в офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали диверсией сообщение о предложении уволить Залужного после трагедии с гранатой в доме его помощника. Советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Сергей Лещенко назвал распространение данных о готовящейся отставке Залужного частью инфовойны экс-президента Петра Порошенко против действующей власти, обратив внимание на то, именно депутат от его партии выступил с данным сообщением.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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