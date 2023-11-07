Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского назвали диверсией сообщение о предложении уволить Залужного

Советник Ермака Лещенко: внесение представления об отставке Залужного — фейк

close
100%
Global Look Press

Сообщения о внесении министром обороны Украины Рустемом Умеровым представления об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного — этой фейк и диверсия против государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, распространение данных о готовящейся отставке Залужного — это часть инфовойны экс-президента Петра Порошенко против действующей власти, поскольку именно депутат от его партии пустил такой слух. Он также отметил, что, согласно фейковой информации, представление внесли на ставку верховного главнокомандующего, которая «вообще не уполномочена это рассматривать».

«А когда этот фейк [сойдет на нет], «порохоботы» будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», — заключил Лещенко.

О том, что Умеров предложил уволить Залужного, 7 ноября сообщил депутат Верховной Рады Владимир Арьев. Каких-либо подробностей или подтверждающих его слова фактов нардеп не предоставил.

2 ноября главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Впоследствии слова Залужного прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что не считает патовой ситуацию, сложивщуюся в зоне СВО.

Ранее стало известно, что Залужный пишет секретную диссертацию.

Все новости на тему:
Новости Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий