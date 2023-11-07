В офисе Зеленского назвали диверсией сообщение о предложении уволить Залужного

Сообщения о внесении министром обороны Украины Рустемом Умеровым представления об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного — этой фейк и диверсия против государства. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник главы офиса президента Украины Андрея Ермака Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, распространение данных о готовящейся отставке Залужного — это часть инфовойны экс-президента Петра Порошенко против действующей власти, поскольку именно депутат от его партии пустил такой слух. Он также отметил, что, согласно фейковой информации, представление внесли на ставку верховного главнокомандующего, которая «вообще не уполномочена это рассматривать».

«А когда этот фейк [сойдет на нет], «порохоботы» будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», — заключил Лещенко.

О том, что Умеров предложил уволить Залужного, 7 ноября сообщил депутат Верховной Рады Владимир Арьев. Каких-либо подробностей или подтверждающих его слова фактов нардеп не предоставил.

2 ноября главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что конфликт на территории страны зашел в тупик. Военачальник признал, что украинские войска никак не могут совершить «глубокий и красивый прорыв» российской линии обороны.

Впоследствии слова Залужного прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что не считает патовой ситуацию, сложивщуюся в зоне СВО.

Ранее стало известно, что Залужный пишет секретную диссертацию.