В США заявили о страхе Байдена из-за возможной неэффективности ATACMS на Украине

Президент США Джо Байден не уверен, что американские тактические баллистические ракеты ATACMS смогут изменить ситуацию в зоне конфликта в пользу Украины. Об этом сообщает газета The New York Times.

«США дали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому все то оружие, которое он просил, включая ракеты большой дальности. <...> Теперь Байден боится, что ATACMS не очень-то помогут украинцам», — подчеркивается в публикации.

В материале указано, что причина тому — размещение авиации Вооруженных сил РФ вне пределов досягаемости данных снарядов. Согласно имеющейся информации, американские ракеты имеют дальность применения до 300 км.

Кроме того, беспокойство хозяина Белого дома связано с изменением отношения к украинскому конфликту со стороны ряда западных государств. Некоторые союзники Вашингтона начали выражать недовольство и демонстрировать усталость из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий.

В то же время в аналогичной ситуации оказались сами США. У многих граждан страны появилось ощущение, что выделенные на поддержку Киева миллиарды долларов были потрачены впустую.

«Сейчас Байден пытается сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившихся из-за ощущения <...> что даже при помощи поставленного оружия и предоставленных разведданных не удалось преодолеть мощное сопротивление <...> российской армии», — говорится в публикации.

17 октября американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США тайно направили на Украину партию дальнобойных ракет ATACMS. В издании подчеркнули, что речь идет о небольшом количестве снарядов.

Ранее в Белом доме признали сокращение военной помощи Украине.