В Латвии придумали новые ограничения для России

Гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы Латвии Марис Балодис собирается попросить Еврокомиссию о введении ограничений на коммерческий ввоз кошек и собак из России и Белоруссии, передает Delfi. По информации агентства, причиной для введения таких мер в Риге называют опасения за истинное состояние здоровья животных якобы из-за риска подделки их документов.

«В шести из четырнадцати исследованных образцов уровень антител в крови животных оказался недостаточен для защиты от бешенства. Во всех случаях это были собаки из Беларуси и России с ветеринарными сертификатами, выданными в Беларуси, и паспортами, выданными в России. Заказчиками этих собак указаны люди из разных стран ЕС, а также германские приюты для животных», — говорится в материале.

Как отмечают в латвийском ведомстве, с начала 2023 года года Латвия подготовила 15 отчетов о нарушениях. При этом через российскую и белорусскую границы транзитом через Латвию каждый месяц ввозят более 1000 кошек и собак.

Ранее в Латвии решили отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам.