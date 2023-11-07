Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Латвии придумали новые ограничения для России

Латвия попросит ЕК ограничить коммерческий ввоз кошек и собак из РФ и Белоруссии

close
100%
Global Look Press

Гендиректор Продовольственно-ветеринарной службы Латвии Марис Балодис собирается попросить Еврокомиссию о введении ограничений на коммерческий ввоз кошек и собак из России и Белоруссии, передает Delfi. По информации агентства, причиной для введения таких мер в Риге называют опасения за истинное состояние здоровья животных якобы из-за риска подделки их документов.

«В шести из четырнадцати исследованных образцов уровень антител в крови животных оказался недостаточен для защиты от бешенства. Во всех случаях это были собаки из Беларуси и России с ветеринарными сертификатами, выданными в Беларуси, и паспортами, выданными в России. Заказчиками этих собак указаны люди из разных стран ЕС, а также германские приюты для животных», — говорится в материале.

Как отмечают в латвийском ведомстве, с начала 2023 года года Латвия подготовила 15 отчетов о нарушениях. При этом через российскую и белорусскую границы транзитом через Латвию каждый месяц ввозят более 1000 кошек и собак.

Ранее в Латвии решили отбирать у россиян машины и отдавать их украинцам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий