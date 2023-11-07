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Германия допустила возврат к ДОВСЕ в случае изменения позиции России

МИД Германии допустил возврат к участию в ДОВСЕ, если РФ изменит свою позицию

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Global Look Press

Германия может вернуться к Договору об обычных вооруженных силах в Европе, но только в случае если Россия изменит свою позицию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел ФРГ.

«В случае кардинального изменения позиции России возобновление реализации ДОВСЕ остается возможным», — сказано в сообщении.

В министерстве также заявили о готовности продолжать реализацию определенных мер ДОВСЕ, в том числе обмен данными с заинтересованными европейскими странами и соблюдать национальные квоты по боевым системам.

7 ноября советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что США приостанавливают выполнения обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 7 декабря.

Также в этот день на сайте НАТО было сказано, что страны Североатлантического альянса приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе вслед за Росссией.

В ночь на вторник, 7 ноября, Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало сообщение, в котором было сказано, что окончательно завершена процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе Как отметили в МИД, таким образом, этот международно-правовой документ, действие которого было приостановлено Москвой еще в 2007 году, сейчас вовсе ушел в историю.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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