Американские республиканцы назвали условие поддержки Украины

Республиканцы в сенате (верхняя палата конгресса) США потребовали от президента США Джо Байдена «закрыть» южную границу страны в обмен на поддержку законопроекта о выделении $106 млрд на военную помощь Украине и Израилю. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Одним из требований сенаторов является отказ от приема заявлений о предоставлении убежища на южной границе США.

Поводом для этой меры стал массовый наплыв латиноамериканских мигрантов через границу с Мексикой.

3 ноября Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без Украины.

За законопроект проголосовали 226 членов нижней палаты конгресса (214 республиканцев и 12 демократов), против — 196 (194 демократа и двое республиканцев).

Документ предполагает поддержку израильской армии, в том числе выделение $4 млрд на закупку систем ПВО «Железный купол» и «Праща Давида» и $1,2 млрд на разработку системы «Железный луч» (система ПРО, предназначенная для перехвата и уничтожения ракет сверхмалого радиуса действия).

Теперь документу предстоит пройти рассмотрение в сенате и в случае одобрения отправиться на подпись президенту США Джо Байдену.

До этого Foreign Affiars писало, что Путин решился на СВО из-за непреклонности США по Украине.

Ранее в Пентагоне детально рассказали о новом пакете военной помощи Киеву.