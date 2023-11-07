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США приостановили выполнение обязательств по ДОВСЕ

Белый дом: США приостановили выполнение обязательств по ДОВСЕ

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Emily Elconin/Reuters

США приостанавливают выполнения обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе с 7 декабря. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого опубликованы на сайте Белого дома.

«В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и любым другим государством-участником, начиная с 7 декабря», — сказано в сообщении.

Отмечается, что часть участников этого договора, которые не входят в НАТО, поддерживают приостановку участия в ответ на действия России.

7 ноября на сайте НАТО было сказано, что страны Североатлантического альянса приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе вслед за Росссией.

В полночь на вторник, 7 ноября, МИД РФ опубликовал сообщение, что окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, таким образом, данный международно-правовой документ, действие которого было приостановлено Москвой еще в 2007 году, окончательно ушел для нее в историю.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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