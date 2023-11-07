Политолог: Польша использует забастовку дальнобойщиков против Киева

Польша использует забастовку своих дальнобойщиков как еще один способ испортить жизнь Киеву. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» озвучил политолог-полонист Станислав Стремидловский. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский даже не в состоянии обсудить с Варшавой эти ограничения, поскольку польские власти заняты более важными для своего государства делами.

Говоря о причинах забастовки, эксперт пояснил, что польских дальнобойщиков, которые являлись лидерами европейского рынка перевозок, начали вытеснять украинские коллеги, работающие в более выгодных условиях.

«Разумеется, сложившаяся ситуация создала недовольство местных перевозчиков, что крайне удачно совпало с похолоданием отношений Польши и Украины. Администрация Дуды одобрила начало протестов дальнобойщиков для того, чтобы еще раз насолить офису Зеленского, который пытается извлечь максимальную выгоду из текущих экономических условий», — сказал Стремидловский.

6 ноября радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики перекрыли доступ к автомобильным пунктам пропуска на границе с Украиной. Согласно информации СМИ, протестующие собрались возле КПП в населенных пунктах Хребенном, Дорохуске и Корчеве.

Протестующие, в частности, выразили желание ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество.

До этого представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что Польша направила стране предупреждение о возможной блокировке пункта пропуска с 3 ноября и до конца текущего года. Он отметил, что Киев ждет от польской стороны объяснений для того, чтобы сообщить участникам движения, как пересекать границу.

Ранее в Германии обвинили Польшу в попытках «задушить» экономику Украины.