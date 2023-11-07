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В ФРГ рассказали, почему ЕС нельзя прекращать поддержку Украины

Глава МИД ФРГ Бербок предрекла ЕС ужасные последствия при отказе от помощи Киеву

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Global Look Press

Западная поддержка Украины должна быть продолжена, считает глава МИД Германии Анналена Бербок, передает ntv. Выступая перед журналистами в Японии в преддверии министерской встречи стран-участниц G7, она отметила, что помощь Киеву имеет важное значение для Европы.

«Если мы сейчас перестанем поддерживать Украину, [президент России Владимир] Путин безжалостно воспользуется этим — с ужасными последствиями для народа Украины и Европы», — заявила Бербок.

Она добавила, что Украина должна выйти «победителем» из конфликта с Россией. Бербок подчеркнула, что демократические страны смогут выжить в конкуренции с автократами по всему миру только если их союзники поймут, что они настроены серьезно в украинском кризисе.

Ранее на Западе констатировали изменение отношения к Зеленскому и Украине.

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