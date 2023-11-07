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Полиция Португалии устроила обыск в резиденции премьера

Полиция Португалии обыскала дом премьера Кошты из-за подозрений в коррупции

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Petros Giannakouris/AP

Португальская полиция пришла с обысками в официальную резиденцию премьер-министра страны Антониу Кошты, пишет El Mundo. По информации издания, следственные мероприятия проводились совместно с прокуратурой в рамках разбирательства о предполагаемой коррупции.

Как отмечает El Mundo, внимание следователей привлекла разведка лития на севере Португалии и мегапроект по производству зеленого водорода в Синеше. В рамках расследования, в частности, был допрошен глава администрации Кошты Витора Эскариа, консультант премьера Ласерда Мачадо и мэр Синеша Нуну Маскареньяш.

«Источники сообщили, что министр окружающей среды Дуарту Кордейру и министр инфраструктуры Жоау Галамба , а также бывший министр окружающей среды Жоау Педру Матуш Фернандеш объявлены подозреваемыми по этому делу.

Ранее в Португалии задержали мужчину, готовившего покушение на президента.

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