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Глава МИД Турции отказался обнять Блинкена перед началом переговоров

Hürriyet: Фидан пресек попытку Блинкена обняться из-за его невежливости

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Jonathan Ernst/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отказался от объятий с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном перед началом переговоров. Причиной для такого решения послужило невежливое поведение представителя Вашингтона, пишет газета Hürriyet.

Встреча состоялась 6 ноября в Анкаре. При этом после ее завершения турецкие издания начали активно публиковать фотографии с мероприятия, на которых запечатлен указанный инцидент.

На некоторых кадрах видно, как Фидан и Блинкен обмениваются крепким рукопожатием. Однако, по мнению журналистов, остальные снимки демонстрируют попытку американского чиновника обнять главу внешнеполитического ведомства Турции.

Блинкен делает шаг вперед, но в ответ на это Фидан начинает отходить назад. В то же время министр продолжает держать руку госсекретаря, не давая ему совершить задуманное.

Согласно информации издания, Фидан мог отреагировать таким образом из-за проявленного до этого Блинкеном невежества. Перед началом переговоров, когда машина американского чиновника подъехала к зданию МИД республики, глава турецкого ведомства вышел на улицу в ожидании зарубежного коллеги.

Но в тот момент Блинкен разговаривал по телефону и очень долго не покидал салон своего автомобиля. В результате Фидану пришлось вернуться в здание, так и не дождавшись американского чиновника.

«Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его», — говорится в публикации.

Ранее в Британии назвали провалом поездку Блинкена в страны Ближнего Востока.

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