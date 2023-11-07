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Эксперты рассказали, чем отказ от выборов на Украине грозит западным политикам

Политолог Гуреев: Западу придется объясняться за отказ от выборов на Украине

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Reuters

Лидеры западных стран поддерживают проведение на Украине президентских выборов, так как они выступают за образ демократической страны, считает политолог Даниил Гуреев. Отмену выборов западные журналисты и политики не оставят без внимания – им придется объясниться с гражданами своих стран, предположил он в беседе с телеканалом «360».

Европейское и американское руководство «толкает» украинского лидера Владимира Зеленского к соблюдению норм демократии, которые включают в себя проведение выборов, отмечает эксперт. Однако при этом он уверен, что никакого голосования в ближайшее время проводиться не будет.

По мнению Гуреева, это решение является верным с одной стороны, однако с другой оно станет «огромным ударом» по демократическому престижу Украины.

«Западным политикам и журналистам придется объясниться со своими согражданами, по какой причине они поддерживают недемократическое государство, – считает эксперт. – Найти достойные аргументы для своей пропаганды они вряд ли смогут».

Он также назвал еще одно расхождение Киева с демократическими нормами – отмена свободы вероисповедания, начавшаяся с преследования верующих Русской православной церкви.

«Запад не обратил на это никакого внимания. Отмену права на свободу выбора замолчать не удастся», – убежден Гуреев.

Напомним, действующий украинский лидер Владимир Зеленский выступил против проведения выборов, поскольку страна ведет боевые действия, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Сообщалось также, что Зеленского призвали ввести уголовную ответственность за призывы к проведению выборов в стране во время действия военного положения.

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