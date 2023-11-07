Эксперты рассказали, чем отказ от выборов на Украине грозит западным политикам

Лидеры западных стран поддерживают проведение на Украине президентских выборов, так как они выступают за образ демократической страны, считает политолог Даниил Гуреев. Отмену выборов западные журналисты и политики не оставят без внимания – им придется объясниться с гражданами своих стран, предположил он в беседе с телеканалом «360».

Европейское и американское руководство «толкает» украинского лидера Владимира Зеленского к соблюдению норм демократии, которые включают в себя проведение выборов, отмечает эксперт. Однако при этом он уверен, что никакого голосования в ближайшее время проводиться не будет.

По мнению Гуреева, это решение является верным с одной стороны, однако с другой оно станет «огромным ударом» по демократическому престижу Украины.

«Западным политикам и журналистам придется объясниться со своими согражданами, по какой причине они поддерживают недемократическое государство, – считает эксперт. – Найти достойные аргументы для своей пропаганды они вряд ли смогут».

Он также назвал еще одно расхождение Киева с демократическими нормами – отмена свободы вероисповедания, начавшаяся с преследования верующих Русской православной церкви.

«Запад не обратил на это никакого внимания. Отмену права на свободу выбора замолчать не удастся», – убежден Гуреев.

Напомним, действующий украинский лидер Владимир Зеленский выступил против проведения выборов, поскольку страна ведет боевые действия, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Сообщалось также, что Зеленского призвали ввести уголовную ответственность за призывы к проведению выборов в стране во время действия военного положения.