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ЕК даст формальную рекомендацию начать переговоры о принятии Украины в ЕС

Bloomberg: ЕС продвинет заявку на членство Украины с определенными условиями

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Sergei Chuzavkov/AP

Европейская комиссия (ЕК) сегодня проведет заседание, на котором примет окончательное решение о том, рекомендовать ли официально начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе. Агентство Bloomberg ожидает положительного результата для Киева, но с вынесением определенных условий.

ЕК, вероятно, порекомендует государствам — членам ЕС начать официальные переговоры после завершения реформ и принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также «деолигархизации» и лоббировании, пишет агентство со ссылкой на источники.

Bloomberg отмечает, что данный шаг был сделан на фоне того, что ЕС надеется придать импульс своей политике расширения после начала российской военной операции и попыток Москвы дестабилизировать Европу.

По словам источников, окончательная формулировка заключения еще не согласована. Заключение комиссии будет опубликовано 8 ноября, оно должно будет быть одобрено государствами-членами на саммите ЕС декабре.

Накануне сообщалось, что ЕК будет рекомендовать странам ЕС начать переговоры о приеме Украины и Молдавии.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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