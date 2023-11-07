В Иране рассказали о пользе от сотрудничества с Россией

Ирано-российское взаимодействие играет в плюс Тегерану, считает генпрокурор Ирана Мохаммад Мовахеди Азад, передает ТАСС. По его словам, это помогает двух государствами снизить последствия ограничительных мер, введенных против них западными странами.

«В настоящее время обе страны [Россия и Иран] находятся под жесткими санкциями США и Европы. Сотрудничество в этой области может уменьшить последствия санкций. Прокуроры двух стран могут использовать свое положение для развития отношений», — пояснил Азад на переговорах со своим российским коллегой Игорем Красновым.

Он добавил, что в настоящее время взаимодействие между Россией и Ираном находится «на достаточно высоком уровне».

Встреча генпрокуроров России и Ирана состоялась на полях встречи генеральных прокуроров стран ШОС в Китае. Форум проходит в городе Сиане. Это уже 21-е заседание генпрокуроров стран-участниц ШОС с момента образования организации в 2001 году.

Ранее в России назвали западные рестрикции «санкциями из ада».