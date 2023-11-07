В Совфеде поддержали поправки в закон о выборах президента

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддержал поправки к закону о выборах президента. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Как задумали авторы инициативы, в законе уточнят положения насчет фото- и видеосъемки на избирательных участках. Ее смогут проводить только те, у кого на это есть разрешение и права в соответствии с законом. Исключение составит случай, если происходит нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей.

Кроме того, появится правило, что если у зарегистрированного кандидата появится судимость, то его обяжут представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

Согласно законопроекту, в стране закрепят особенности открытия и использования счетов, которые открывают избирательные комиссии. Также будут регулировать вопросы оплаты труда членов избирательных комиссий, а еще закрепят возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента России.

Первый заместитель главы конституционного комитета Совфеда Владимир Полетаев заявил, что Совет Федерации планирует рассмотреть закон о выборах президента России на заседании 8 ноября. Согласно информации сенатора, сейчас в парламенте ожидают поступления принятого Госдумой закона в Совет Федерации для подготовки к его рассмотрению на грядущем заседании палаты.

В октябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что выборы президента Российской Федерации приближаются и в любом случае состоятся.

До этого комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, которым предлагается изменить сроки подачи в Центризбирком предложения о проведении выборов в том или ином регионе при военном положении.

Во втором чтении депутаты предложили изменить порядок проведения выборов при ЧП или военном положении. Сейчас глава субъекта, в котором введено военное положение, может подать заявку в ЦИК на проведение выборов не раньше чем за 130 дней и не позже чем за 90 дней до дня голосования. Именно эти сроки и хотят подкорректировать.

Ранее в Госдуме предложили перенести статую Свободы в Россию.