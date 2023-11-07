В Японии пообещали поддерживать Украину на фоне событий на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что государства «Большой семерки» (G7) продолжат поддержку Украины, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Она также пообещала продолжать санкционную политику в отношении России, сообщает Reuters.

«Наша приверженность продолжению строгих санкций против России и решительная поддержка Украины ничуть не пошатнулась, даже несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке», — сказала глава МИД Японии.

Камикава подчеркнула, что поддержка Киева будет продолжаться. Для этого G7 организует онлайн-переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой во время встречи глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки» в Токио 7-8 ноября.

До этого The Telegraph писал, что обострение палестино-израильского противостояния на Ближнем Востоке сместило вектор внимания западных государств с конфликта на Украине.

«Украинское командование опасается, что конфликт сейчас зашел в тупик после того, как их контрнаступление на юге практически не продвинулось вперед, несмотря на нападение на российское судоходство в Крыму. Большое беспокойство в Киеве связано с тем, что Запад устает от затяжного конфликта. Это начало происходить еще до нападения ХАМАС на Израиль. Несмотря на все обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», усталость среди стран НАТО всегда была риском», — говорится в тексте.

Ранее в Японии оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке.