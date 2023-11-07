Анонсирована встреча Путина с вице-премьером Белоусовым

Президент России Владимир Путин 7 ноября планирует провести встречу с первым вице-премьером Российской Федерации Андреем Белоусовым. Мероприятие анонсировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Будет у него с открытым докладом первый вице-премьер Белоусов, какую-то часть этой встречи мы сделаем открытой», — сказал он.

Представитель Кремля также уточнил, что сегодня Путин работает в Кремле, в его графике в основном непубличные мероприятия.

Также сообщалось, что Владимир Путин 9 ноября посетит Казахстан с официальным визитом.

Известно, что Путин и президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев планируют принять участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана. Путин и Токаев также обсудят сотрудничество Москвы и Астаны по интеграционных объединениям на евразийском пространстве.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.