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Политолог раскрыл смысл слов Эрдогана о «войне креста с полумесяцем»

Политолог Перла: Эрдоган может применить оружие НАТО против своих же союзников

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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Если Турция вступит в противостояние на Ближнем Востоке, она может применить оружие НАТО против своих же союзников. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя недавнее заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное в ходе выступления в поддержку Палестины, о перспективах «войны креста с полумесяцем». Эксперт подчеркнул, что каждый день обострения в ближневосточном регионе может перерасти в большое столкновение.

«Таким образом, Эрдоган сразу отбросил ситуацию во времена крестовых походов, так, на секундочку. Причем он сделал это заявление, несмотря на то, что Турция из НАТО не выходила. И уважаемый союзник может получить прямо в свои авианосцы, прямо в Средиземном море, прямо снарядами натовского калибра, со всеми вытекающими последствиями», — сказал Перла.

В конце октября на массовом митинге в поддержку Палестины, который проходил в Стамбуле в аэропорту Ататюрка, Эрдоган также назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад. Кроме того, он заявил, что Анкара объявит Израиль военным преступником, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

Помимо этого, турецкий лидер напомнил, что территорию Газы в прошлом контролировала Османская империя и туркам не хватит просто осудить происходящее сейчас в анклаве.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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