Президент Грузии собирает митинг за ЕС и против России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к гражданам государства с призывом собраться у ее резиденции в Тбилиси 8 ноября, передает РИА Новости. По ее словам, в этот день грузинская сторона ждет публикации отчета Еврокомиссии, в котором будет определено, готовы ли страны к статусу кандидата на вступление в Евросоюз.

«Мы соберемся и начнем, как и планировали, кампанию сбора подписей, так как Россия никогда не сможет изменить нашу повестку дня. Это пример из нашего прошлого, что Грузия никогда не меняла свой путь, это выбор народа», — отметила Зурабишвили.

Она добавила, что Грузия станет частью Европы, поскольку ее народ этого заслуживает. Зурабишвили подчеркнула, что демонстрация в Тбилиси станет ответом на ЧП с двумя грузинскими гражданами, которые незаконно пересекли границу с Южной Осетией, — Тбилиси не признает независимость республики, считая ее частью грузинской территории.

Ранее президента Грузии обвинили в паразитировании на российской теме.