Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин посетит Казахстан с официальным визитом

В Кремле сообщили, что Путин посетит Казахстан 9 ноября

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 ноября, посетит Казахстан с официальным визитом, информацию подтвердили в Кремле. Об этом сообщается Telegram-канале пресс-службы.

«В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества...» — говорится в публикации.

Кроме того, Путин и Токаев обсудят сотрудничество Москвы и Астаны по интеграционных объединениям на евразийском пространстве.

Также известно, что Путин и Токаев поучаствуют в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

По результатам поездки президенты России и Казахстана намерены подписать несколько значимых совместных документов. Еще будут заявления Путина и Токаева для журналистов.

До этого Токаев заявлял о сотрудничестве с Россией после слов о поддержке санкций. По его словам, объем торговли между странами растет и уже достиг $25 млрд.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий