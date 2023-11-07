Путин посетит Казахстан с официальным визитом

Президент России Владимир Путин в четверг, 9 ноября, посетит Казахстан с официальным визитом, информацию подтвердили в Кремле. Об этом сообщается Telegram-канале пресс-службы.

«В ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества...» — говорится в публикации.

Кроме того, Путин и Токаев обсудят сотрудничество Москвы и Астаны по интеграционных объединениям на евразийском пространстве.

Также известно, что Путин и Токаев поучаствуют в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

По результатам поездки президенты России и Казахстана намерены подписать несколько значимых совместных документов. Еще будут заявления Путина и Токаева для журналистов.

До этого Токаев заявлял о сотрудничестве с Россией после слов о поддержке санкций. По его словам, объем торговли между странами растет и уже достиг $25 млрд.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.