В Кремле рассказали о целях встречи Путина с Токаевым

Рабочий визит президента России Владимира Путина в Казахстан не связан с контактами республики с европейскими странами и налаживанием отношений между ними. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Как отметил Песков, Москва и Астана развивают межгосударственные контакты и являются историческими партнерами и союзниками.

Визит Путина важен с точки зрения развития комплекса отношений РФ и Казахстана и регионального сотрудничества.

Президенты двух стран примут участие в пленарном заседании и обсудят, в том числе, взаимное инвестирование, а также обменяются мнениями по региональным проблемам.

«Конечно же, это (предстоящий визит — «Газета.Ru») абсолютно самостоятельное измерение. [Оно] не связано с какими-либо другими контактами Казахстана», — заключил он.

6 ноября пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что Путин 9 ноября по приглашению Токаева посетит Казахстан.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.