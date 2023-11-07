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В Кремле рассказали о целях встречи Путина с Токаевым

Песков: визит Путина в Казахстан не связан с его контактами с другими странами

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Рабочий визит президента России Владимира Путина в Казахстан не связан с контактами республики с европейскими странами и налаживанием отношений между ними. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Как отметил Песков, Москва и Астана развивают межгосударственные контакты и являются историческими партнерами и союзниками.

Визит Путина важен с точки зрения развития комплекса отношений РФ и Казахстана и регионального сотрудничества.

Президенты двух стран примут участие в пленарном заседании и обсудят, в том числе, взаимное инвестирование, а также обменяются мнениями по региональным проблемам.

«Конечно же, это (предстоящий визит — «Газета.Ru») абсолютно самостоятельное измерение. [Оно] не связано с какими-либо другими контактами Казахстана», — заключил он.

6 ноября пресс-служба казахстанского лидера сообщала, что Путин 9 ноября по приглашению Токаева посетит Казахстан.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.

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