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Политолог: Китай не будет отчитываться перед США за действия на Тайване

Политолог Перла: КНР не будет согласовывать с США действия на Тайване

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Global Look Press

Китай не будет отчитываться перед США за свои действия на Тайване. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя недавнюю встречу министра обороны России Сергея Шойгу с руководством Народно-освободительной армии КНР, по итогам которой было сделано заявление о совместном реагировании на угрозы.

«В Китае сделано очень мощное официальное заявление о том, что когда (не если!) Китай начнет присоединение, возвращение в родную гавань Тайваня, то это будет великая освободительная война. Если перевод с китайского верен, то сказано именно этими словами», — отметил политолог.

По его словам, то, что Пекин пойдет на этот шаг, не подлежит никакому сомнению.

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся на встрече с главой российского военного ведомства заявил, что Пекин готов вместе с Москвой активно реагировать на различные угрозы и вызовы безопасности.

До этого в КНР подчеркивали, что никогда не позволят Тайваню отделиться. По словам военного руководства страны, в основе интересов государства лежит тайваньский вопрос, а принцип «одного Китая» является всеобщим консенсусом международного сообщества.

Ранее в Китае утвердили заместителей Си Цзиньпина в Центральном военном совете.

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