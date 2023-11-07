Стало известно отношение венгров к встрече Орбана с Путиным

Более половины венгров не одобрили встречу премьер-министра страны Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в октябре в КНР. Это следует из опроса Института Publicus, проведенного для издания Nepszava.

Согласно опросу, 52% респондентов сочли встречу Орбана с Путиным неприемлемой, еще 35% придерживаются обратной точки зрения. 13% опрошенных затруднились высказать свое мнение.

Отвечая на вопрос, какой из сторон более выгодна встреча, 32% участников опроса выразили точку зрения, что Виктору Орбану. Еще 19% респондентов полагают, что Владимиру Путину. 33% респондентов считают, что во встрече были заинтересованы обе стороны.

17 октября венгерский премьер-министр Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин провели двусторонние переговоры. Мероприятие состоялось в рамках международного форума «Один пояс — один путь» в Китае.

Позже президент Чехии Петр Павел заявил, что встреча председателя кабинета министров Венгрии и российского лидера может нарушить единство Европы. Вместе с этим он призвал страны региона не поддаваться тактике главы Кремля, который якобы стремится разобщить членов организации.

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, в свою очередь, указал на необходимость исключить ряд государств из состава ЕС. Дипломат не стал напрямую называть Венгрию, однако прикрепил совместное фото Виктора Орбана и Владимира Путина к соответствующей публикации в социальных сетях.

Ранее сообщалось о последствиях встречи Путина и Орбана.