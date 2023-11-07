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В России прокомментировали отказ Зеленского проводить выборы в 2024 году

Депутат Чепа считает, что Зеленский отказался от выборов из-за нестабильности

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Global Look Press

Депутат, зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа считает, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от выборов из-за нестабильности в стране. Об этом он заявил »Ленте.ру».

«Во-первых, наблюдается противостояние Залужного с Зеленским, определенную позицию занимают кураторы США, и буквально вчера-позавчера появилось большое количество публикаций о том, что Буданов из украинской разведки может заступить на должность президента Украины, и позиции Зеленского крайне слабые», — подчеркнул Чепа.

Депутат отметил, что между главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и Зеленским существует конфликт: они обвиняют друг друга в поражении в ходе контрнаступления, причем Зеленский начал чистки в рядах руководства ВСУ.

До этого главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель своего помощника при взрыве гранаты.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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