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Политолог заявил о «реальных шансах» Залужного стать преемником Зеленского

Политолог Мезюхо: Залужный имеет реальные шансы занять кресло Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Активность в СМИ главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного связана с выборами, которые могут пройти в будущем году, считает председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. У Залужного есть «реальные шансы» занять кресло действующего украинского лидера Владимира Зеленского, заявил он в интервью НСН.

«Во многом активность Залужного связана с проведением потенциальных президентских выборов на Украине, он – один из потенциальных претендентов, поэтому он и позволяет себе так активно общаться со СМИ, он претендует на пост Зеленского», – убежден эксперт.

При этом саму возможность проведения выборов определят власти США, из-за чего украинские политики пока не знают, состоятся ли они, считает Мезюхо. В случае «ликвидации» Зеленского его место мог бы занять главком ВСУ, добавил он.

«Залужный имеет некоторые реальные шансы, чтобы занять кресло главы государства при определенных обстоятельствах», заключил он.

Напомним, Зеленский выступил против проведения выборов, заявив, что они будут «не ко времени». При этом уже называются его возможные противники, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Власти ДНР ранее объяснили нежелание украинского лидера проводить выборы страхом за свою безопасность.

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