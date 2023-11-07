Шольц согласился облегчить нагрузку регионов Германии из-за мигрантов

Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца согласилась помочь облегчить нагрузку региональных и местных администраций, пытающихся справиться с растущим числом беженцев и других мигрантов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

После переговоров в канцелярии Шольца в Берлине, которые затянулись до раннего утра 7 ноября, немецкое правительство заявило, что согласилось выплачивать €7,5 тысяч на каждого просителя убежища, начиная со следующего года.

Согласно заявлению, эта и другие меры сократят расходы федеральных земель и муниципалитетов Германии примерно на €3,5 млрд ($3,7 млрд).

Bloomberg отмечает, что Шольц назвал «очень историческим моментом» это соглашение, споры о котором длились несколько месяцев.

В конце октября в Германии выпустили манифест с правилами для мигрантов.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.