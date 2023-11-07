Политолог: под влиянием США могут остаться лишь англоязычные страны

После того как многополярный мир сформируется, под влиянием США могут остаться лишь англоязычные страны. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла, комментируя публикацию The Washington Post о том, что Россия и Китай претендуют на роль лидеров, демонстрирующих новый подход к глобализации. Эксперт подчеркнул, что процесс глобального переформатирования уже запущен.

«Эта статья о том, что, несмотря на все американские усилия, происходит формирование альтернативного глобального лидерства России и Китая. И эта фраза наиболее точно характеризует тот страх, который владеет сейчас нашим противником. <...> Его заботит разделение земного шара на зоны влияния», — сказал политолог.

Россия возвращает себе подобающее место в мире, продолжил он. Именно это место, по его словам, является ставкой в большой «шахматной игре».

До этого Перла отмечал, что действия США ведут к большой войне. По его мнению, Вашингтон всерьез просчитался, устраивая конфликты по всему миру.

В начале ноября внешнеполитический обозреватель Дэвид Игнейшес в статье для газеты The Washington Post написал, что политические споры внутри США могут негативно повлиять на продолжение поддержки Украины.

Ранее в США заявили о ненависти Трампа к украинскому конфликту.