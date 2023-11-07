США намерены укрепить систему ПРО Израиля

Администрация Соединенных Штатов намерена оказать помощь Израилю в расширении его системы противоракетной обороны (ПРО), включая пусковые установки «Железный купол» и «Праща Давида». Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что в пакет помощи общей суммой 14 млрд долларов войдут поставки до 100 пусковых установок «Железный купол» и около 14 тыс. ракет-перехватчиков к ним. Это позволит сформировать 25 новых батарей противоракетной обороны, в которые входят десять пусковых установок.

Отдельные средства будут предусмотрены на оснащение противоракетной системы «Праща Давида».

Израильские системы ПРО предназначены для защиты от ракетного нападения с дальностью полета до 300 километров. «Железный купол» более ориентирован на ближний радиус действия, а «Праща Давида» может перехватывать дальнобойные залпы.

При этом, как указывает Bloomberg, судьба просьбы администрации президента Джо Байдена о выделении 14 млрд долларов в настоящий момент неясна. Палата Представителей пока не приняла соответствующего решения.

7 октября силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. Одновременно несколько тысяч боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и сотни заложников. В ответ Израиль объявил о начале операции «Железные мечи», главной целью которой названо уничтожение ХАМАС. В настоящий момент конфликт продолжается.

Ранее в Газе рассказали, сколько людей покинули свои дома из-за атак Израиля.