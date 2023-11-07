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Секретарь Совета безопасности Армении не посетит встречу коллег из стран СНГ

Секретарь Совбеза Армении Григорян не посетит встречу в рамках СНГ в Москве

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет участвовать во встрече секретарей Совбезов стран — участниц СНГ в Москве. Об этом сообщило агентство Арменпресс.

Встреча должна пройти в российской столице в среду, 8 ноября. Информацию об отказе от участия Григория подтвердила пресс-секретарь Совбеза Армении Татевик Петросян.

«Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не отправится в Москву и не примет участие в очередном заседании секретарей Советов безопасности государств — участников СНГ...» — уточнили представитель СБ.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что прогнозы о крахе экономики СНГ от недоброжелателей не оправдались. В 2024 году председательство в СНГ переходит России. Москва настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета Содружества как интеграционного объединения, добавил глава Кабмина РФ.

Ранее спикер парламента Армении осудил участие РФ в конференции по правам человека при Совете Европы.

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