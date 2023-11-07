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В ДНР объяснили, почему Зеленский не желает проводить выборы президента на Украине

Советник главы ДНР Гагин объяснил нежелание Зеленского проводить выборы страхом

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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не желает проводить выборы главы государства из-за боязни за свою безопасность. Таким мнением поделился с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он считает, что выборы президента на Украине для Зеленского являются очень важным вопросом. По мнению Гагина, Зеленский опасается того, что как только он перестанет быть президентом, к нему сразу же «придет прокуратура».

«По геноциду украинцев в своей стране и по геноциду русских в нашей стране», — отметил советник главы ДНР.

Гагин допустил, что к нынешнему украинскому лидеру могут возникнуть претензии и со стороны США.

«К нему придет прокуратура США и спросит: куда ты дел деньги, сынок, которые мы тебе посылали для войны и для поддержки твоей страны?» — указал он.

6 ноября Владимир Зеленский в видеообращении к нации заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявлял, что Зеленский поручил готовиться к президентским выборам 31 марта 2024 года.

Ранее Медведев назвал Зеленского «деятелем в грязной зеленой майке».

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