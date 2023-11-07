Премьер Румынии предсказал будущее Европы в случае победы России над Украиной

Странам Европы необходимо объединиться в поддержке Украины, в противном случае Россия одержит победу над ней, и вслед за этим правые и популистские силы в Европейском союзе станут сильнее. Об этом заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, передает Bloomberg.

Политик отметил, что румынское правительство продолжит оказывать многоплановую помощь Украине, несмотря на демонстрацию рядом европейских союзников «усталости» от украинского конфликта, особенно на фоне войны Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС.

При этом Чолаку высказал мнение, что война на Ближнем Востоке завершится раньше, чем российская специальная военная операция на Украине.

Премьер заверил, что Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки, которые сейчас не так важны по сравнению с тем прецедентом, который может создать победа России.

«Можете ли вы представить, сколько похожих на [президента России Владимира] Путина политиков мы получим среди европейских популистов?» — задался вопросом Чолаку.

Накануне Financial Times сообщил, что в Румынии набирает популярность крайне правая партия «Альянс за объединение румын» (AUR), известная антиукраинскими позициями.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.