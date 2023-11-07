МИД Турции указал США на создание проблем из-за позиции по Газе

Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан во время переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном упрекнул Соединенные Штаты в создании проблем из-за позиции Вашингтона по сектору Газа. Об этом сообщает газета Hürriyet, ссылаясь на собственные источники.

Издание отмечает, что Фидан вместе с делегацией Турции обсуждали палестино-израильское обострение, потери среди гражданского населения, разрушения инфраструктуры в Газе и совершаемые Израилем «преступления против человечества». Глава турецкого МИД напомнил Блинкену, что народы региона и всего мира, от Парижа до Лондона и Вашингтона, выступают против действий израильской армии в конфликте на Ближнем Востоке. По словам Фидана, регион «охвачен возмущением».

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон «создает всем проблемы».

«Вы также наносите ущерб своему собственному имиджу, потому что вас считают покровителем преступлений Израиля», — добавил Фидан.

До этого сообщалось, что Энтони Блинкен во время визита в Анкару попытался при приветствии обнять министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, но тот сделал шаг назад. Турецкая газета Daily Sabah посчитала, что такое поведение Фидана стало шоком для Блинкена.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.