Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Министр обороны США на следующей неделе встретится с китайским коллегой

Nikkei Asia: глава Пентагона Остин может встретиться с коллегой из КНР

close
100%
Irakli Gedenidze/Reuters

Глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин планирует провести встречу со своим китайским коллегой на полях конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Мероприятие, на котором может пройти встреча министра обороны США с коллегой из КНР, будет в Индонезии.

В настоящий момент точной информации, с кем именно будет общаться Остин, нет.

Пока неизвестно, с кем предполагается встреча главы Пентагона, потому что в октябре в отставку ушел министр обороны КНР Ли Шанфу и имя нового министра еще не объявлялось.

«[Пентагон] по-прежнему верит в важность открытых линий связи между военными США и КНР, в том числе и на самом высоком уровне», — подчеркнул представитель американского ведомства.

Организовать встречу министров обороны США и КНР попросил Пентагон, добавили в СМИ.

До этого в МИД КНР сообщали, что Китай примет меры для защиты своих интересов от санкций США.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий