Министр обороны США на следующей неделе встретится с китайским коллегой

Глава министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин планирует провести встречу со своим китайским коллегой на полях конференции по вопросам безопасности. Об этом сообщает издание Nikkei Asia.

Мероприятие, на котором может пройти встреча министра обороны США с коллегой из КНР, будет в Индонезии.

В настоящий момент точной информации, с кем именно будет общаться Остин, нет.

Пока неизвестно, с кем предполагается встреча главы Пентагона, потому что в октябре в отставку ушел министр обороны КНР Ли Шанфу и имя нового министра еще не объявлялось.

«[Пентагон] по-прежнему верит в важность открытых линий связи между военными США и КНР, в том числе и на самом высоком уровне», — подчеркнул представитель американского ведомства.

Организовать встречу министров обороны США и КНР попросил Пентагон, добавили в СМИ.

До этого в МИД КНР сообщали, что Китай примет меры для защиты своих интересов от санкций США.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.