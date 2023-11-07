В МИД России раскрыли содержание беседы с послом Израиля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что послу Израиля Александру Бен Цви указали на неприемлемость заявлений о России со стороны представителей страны. Об этом Захарова сообщила в эфире телеканала »Соловьев. Live».

«То, что касается заявлений, которые делают израильские официальные представители в отношении России, — это недопустимо и об этом информирован израильский посол в Москве», — заявила Захарова.

Речь идет о резком заявлении постоянного представителя Израиля в ООН Гилада Эрдана в отношении его коллеги, российского постпреда Василия Небензи. Эрдан назвал «смешными» заявления Небензи в адрес Израиля по поводу прав человека и международного права. Кроме того израильский постпред допустил ряд других резких высказываний.

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что у палестино-израильского и украинского конфликтов есть общие корни.

Ранее постпред Израиля при ООН стал носить желтую звезду.