Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пушков заметил важную деталь на переговорах Блинкена и Фидана

Пушков отметил, что Фидан не стал обнимать Блинкена из-за ситуации в Газе

close
100%
Jonathan Ernst/Pool TPX IMAGES OF THE DAY/Reuters

Сенатор Алексей Пушков отметил, что глава МИД Турции Хакан Фидан не стал обнимать государственного секретаря Энтони Блинкена из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сенатор пишет в своем Telegram-канале.

«Глава МИД Турции Фидан не только не приехал встречать Блинкена в аэропорт, но и демонстративно уклонился от его объятий перед переговорами, что бурно обсуждается в мировых СМИ», — пишет Пушков.

Сенатор отмечает, что холодный прием для Блинкена в Турции и Саудовской Аравии является реакцией на происходящее в секторе Газа. По мнению Пушкова, это означает «начало нового времени» в дипломатии.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Анкаре заявил, что планов по полной эвакуации населения сектора Газа нет и может обсуждаться некая пауза в боевых действиях.

Также Блинкен и сопровождающие его чиновники заявили в Анкаре, что США намерены активизировать усилия для недопущения новых жертв.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий