Блинкен на переговорах в Турции оценил вероятность полной эвакуации жителей Газы

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров в Анкаре заявил, что планов по полной эвакуации населения сектора Газа нет и может обсуждаться некая пауза в боевых действиях. Об этом пишет газета Hurriyet.

По данным газеты, глава МИД Турции Хакан Фидан на переговорах с Блинкеном 6 ноября сказал, что турецкие власти ожидают скорейшего прекращения огня между Израилем и Газой, и обратил внимание на то, что Соединенные Штаты из-за занятой ими позиции наносят ущерб собственному международному имиджу.

Также Блинкен и сопровождающие его чиновники заявили в Анкаре, что США намерены активизировать усилия для недопущения новых жертв среди мирного населения и содействовать увеличению объемов поставки гуманитарной помощи палестинцам.

Также американские политики заверили турецких коллег, что планы полной эвакуации жителей Газы отсутствуют.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.