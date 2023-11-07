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Нетаньяху считает невозможным прекращение огня, но допускает гуманитарные паузы

Нетаньяху допустил тактические паузы для доставки гуманитарных грузов в Газу

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Israel Defense Forces/Reuters

Израиль допускает тактическое прекращение огня со стороны своих военных в секторе Газа в гуманитарных целях. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу АВС News.

Как подчеркнул Нетаньяху, прекращения огня в секторе Газа без освобождения израильских заложников не будет.

«Что касается тактических пауз, час здесь, час там. Они у нас уже были. Я полагаю, нужно проверить обстоятельства, чтобы дать возможность товарам, гуманитарным грузам прибыть или нашим заложникам, отдельным заложникам уйти. Но я не думаю, что будет всеобщее прекращение огня», — сказал он, подчеркнув, что прекращение огня в анклаве помешает военным усилиям армии Израиля.

По его словам, единственное, что работает против боевиков ХАМАС, — это военное давление, которое оказывает Израиль.

До этого МИД Израиля заявлял, что власти страны не собираются выселять палестинцев из сектора Газа.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.

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