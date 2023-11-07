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В Израиле заявили о необходимости доставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Нетаньяху: Израиль согласен с необходимостью доставки гуманитарной помощи в Газу

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Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью телекомпании ABC, что израильские власти согласны с необходимостью осуществлять в сектор Газа доставку гуманитарной помощи.

«Мы согласны с тем, что мы должны предоставлять гуманитарную помощь. Мы это делаем, координируясь с нашими американскими друзьями и президентом [США] Джо Байденом», — сказал Нетаньяху, отметив, что Израиль делает «все возможное» по данному вопросу.

Премьер-министр Израиля также заявил, что прекращения огня в Газе не будет без освобождения израильских заложников.

До этого премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Израиль проводит этнические чистки в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее стало известно, что глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян приказал создать полевой госпиталь в секторе Газа, предназначенный для оказания помощи пострадавшим палестинцам.

Ранее Палестина выдвинула требование по конфликту на Ближнем Востоке.

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