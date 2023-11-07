Нетаньяху рассказал, кто должен управлять Газой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал в интервью телекомпании ABC, кто должен управлять Газой.

По его мнению, это должны делать те, кто не хочет идти путем палестинского движения ХАМАС.

«Думаю, у Израиля будет ответственность за общую безопасность на неопределенный период, потому что мы видели, что бывает, когда у нас нет такой ответственности», — добавил премьер.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Палестинская национальная администрация является наилучшим вариантом для управления сектором Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.