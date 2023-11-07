Нетаньяху заявил о последствии для Ирана и «Хезболлы» в случае их вступления в конфликт

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла» понимают, что им дадут мощный ответ в случае вступления в палестино-израильский конфликт. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании ABC.

«Я думаю, они поняли, что если они вступят в войну значительным образом, то ответ будет очень-очень мощным», — сказал премьер.

Он также выразил надежду, что Иран и «Хезболла» не сделают «эту ошибку».

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риск перерастания вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной в общерегиональный очень высок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.