Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в Газе не будет. Соответствующее заявление он сделал в интервью телекомпании ABC.

«Прекращения огня в Газе не будет без освобождения наших заложников. Что же касается коротких тактических пауз, на час здесь, на час там, полагаю, они были у нас ранее <…>, чтобы впустить гуманитарные грузы или позволить выйти отдельным заложникам. Но я не думаю, что будет общее прекращение огня», — сказал Нетаньяху.

По его словам, это помешает военным усилиям Израиля.

Премьер добавил, что прекращение огня в Газе также помешает усилиям израильской стороны по освобождению заложников, «потому что единственное, что работает с этими преступниками в ХАМАС, — это военное давление», которое оказывает Израиль.

До этого премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Израиль проводит этнические чистки в секторе Газа на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.