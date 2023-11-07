МИД Израиля прокомментировал решение ЮАР отозвать своих дипломатов

В заявлении израильского МИДа отмечается, что решение властей ЮАР отозвать своих дипломатов из Израиля для консультаций является победой для радикальной палестинской организации ХАМАС. Об этом пишет ТАСС.

Израиль выразил ожидание, что ЮАР осудит ХАМАС и уважит право Израиля на самооборону от нападений этой террористической организации.

МИД также поддержал посла Израиля в ЮАР, который представляет позицию израильского правительства и народа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в ЮАР сравнили арест Путина с объявлением войны.