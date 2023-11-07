В Совбезе ООН проводятся консультации по проекту ближневосточной резолюции

Постоянный представитель Объединенных Арабских Эмиратов при ООН Лана Заки Нусейба заявила, что Совет Безопасности всемирной организации проводит консультации по подготовленному проекту ближневосточной резолюции, сообщает ТАСС.

По словам постпреда ОАЭ, продолжается обсуждение проекта резолюции, который был подготовлен десятью государствами — непостоянными членами Совбеза. В работе над текстом документа, подчеркнула дипломат, полностью задействованы все 15 членов СБ ООН.

Ранее сообщалось, что Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет в четверг, 9 ноября, открытое заседание по конфликту на Ближнем Востоке.

До этого специальный координатор ООН по ситуации на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявил, что этот регион «поставлен на край пропасти» из-за конфликта ХАМАС и Израиля.

Ранее в ХАМАС заявили, что Запад возвел «нерушимую стену» между собой и арабским миром.