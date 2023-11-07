Совбез ООН проведет заседание по Ближнему Востоку

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проведет в четверг, 9 ноября, открытое заседание по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом заявила постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба, передает ТАСС.

До этого спецкоординатор ООН по ситуации на Ближнем Востоке Тор Веннесланд заявил, что этот регион «поставлен на край пропасти» из-за конфликта ХАМАС и Израиля.

По его словам, война стала «одним из самых тяжелых моментов для израильтян и палестинцев за последние 75 лет».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.