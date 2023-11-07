В Госдуме заявили об общем корне конфликтов на Ближнем Востоке и Украине

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что у палестино-израильского и украинского конфликтов есть общие корни. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, общие корни, которые имеют данные конфликты, «прямо связаны с многолетним навязыванием со стороны США и их вассалов своих интересов и игнорированием интересов других сторон, прежде всего в сфере глобальной безопасности».

Он также считает, что Запад находится на грани морального банкротства. По мнению Слуцкого, «ложь, цинизм, неоколониализм и пресловутые двойные стандарты рано или поздно «обрушат» истеблишмент Старого Света».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил с программной речью на конференции послов стран ЕС и заявил, что конфликт на Ближнем Востоке влияет на поддержку Украины.

После длинной речи о конфликте на Ближнем Востоке Боррель отметил, что не стоит забывать об Украине.

До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал «двойные стандарты» Евросоюза по Украине и Палестине.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.