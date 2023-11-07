В Израиле заявили, что не намерены выселять палестинцев из сектора Газа

Власти Израиля не собираются выселять палестинцев из сектора Газа, поэтому слова руководства Иордании о возможной войне между странами вызывают сожаление. Об этом, ссылаясь на заявление израильского министерства иностранных дел, сообщает ТАСС.

В документе говорится, что отношения Израиля и Иордании имеют стратегическое значение для обоих государств. Поэтому Израиль сожалеет о «подстрекательских» заявлениях руководства Иордании. МИД подчеркнул, что целью Израиля является ликвидация «террористической инфраструктуры» группировки ХАМАС, и еврейское государство не намерено причинять вред гражданскому населению сектор Газа или депортировать его.

Ранее премьер-министр Иордании Бишер аль-Хасауна заявил, что правительство страны намерено рассматривать любые попытки выселить палестинский народ с территории сектора Газа или с Западного Берега как объявление войны.

До этого королева Иордании Рания обвинила Израиль в военных преступлениях против жителей Газы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.