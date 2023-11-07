Посол РФ заявил о невозможности стабилизации связей России с США

Стабилизации отношений между США и Российской Федерацией не будет, пока Вашингтон пытается говорить с Москвой с позиции силы. Об этом заявил

посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии РФ.

Он отметил, что попытки вести диалог с Россией с позиции силы «изначально обречены на провал».

«Пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя», — сказал дипломат.

По его словам, в Соединенных Штатах «должны понимать, что любые недружественные действия встретят жесткий и адекватный ответ».

Он также подчеркнул, что никаких переговоров об отходе от национальных интересов РФ не будет. Как указал Антонов, Москва неоднократно предлагала решить проблемы на западных рубежах России через диалог. Однако «все идеи» РФ «были пренебрежительно отвергнуты», заявил он.

Посол добавил, что США сами спровоцировали Россию на то, чтобы она начала специальную военную операцию (СВО), «не оставив никакого выбора».

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся на нуле и даже ниже нуля, однако со временем их придется возобновлять.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».