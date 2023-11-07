В МИД РФ заявили, что Россия окончательно вышла из ДОВСЕ

В полночь на вторник, 7 ноября, окончательно завершена процедура выхода Российской Федерации из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

«В 00:00 часов 7 ноября 2023 года завершилась предусмотренная ДОВСЕ процедура выхода России из этого Договора», — заявили в министерстве.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, таким образом, данный международно-правовой документ, действие которого было приостановлено Российской Федерацией еще в 2007 году, окончательно ушел для нее в историю.

«Россия окончательно прощается с ДОВСЕ без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте. Полученный при его создании и выполнении опыт — как позитивный, так и негативный — будет учтен», — добавили в МИД.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что стало «последней каплей» перед выходом РФ из ДОВСЕ.

10 мая 2023 года президент России Владимир Путин поручил подготовить закон о денонсации ДОВСЕ. 29 мая Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Позднее МИД РФ объявил, что Россия окончательно выйдет из ДОВСЕ 7 ноября 2023 года.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году. В 2007 году Москва объявила о моратории на исполнение условий соглашения, поскольку его не ратифицировали страны НАТО. В 2015-м Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.

Ранее НАТО призвало Россию пересмотреть решение по ДОВСЕ.